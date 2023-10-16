В Череповецком районе завершается Чемпионат и Первенство России по ездовому спорту

[ Спорт ]

В Череповецком районе завершается Чемпионат и Первенство России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины).

Сегодня пройдёт церемония закрытия. А все медали были разыграны в предыдущие два дня, 14 и 15 октября. Всего в главных стартах летнего сезона приняли участие более 100 сильнейших спортсменов из 20 регионов России, которые соревновались в 13 дисциплинах.

Вологодские спортсмены завоевали 7 медалей, 2 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".

Победителями соревнований стали Алексей Переводчиков, в дисциплине "Карт, 4 собаки". И Михаил Сидоров, на скутере с одной собакой.

Теги: ездовой спорт собаки
Фото: https://vk.com/vologda.team35
 

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