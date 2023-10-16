В Вологодской области открылся визит-центр национального парка «Русский Север»

В селе Горицы Кирилловского района открылся визит-центр национального парка «Русский Север». Здание площадью 290 кв. м расположилось рядом с причалом туристских теплоходов «Водные ворота Русского Севера». Там организована экспозиция в трех залах с 10 тематическими блоками: «Геология», «Царство орхидей», «Природа побережья реки Шексны», «Основы безопасности жизнедеятельности на природе», «Северная Фиваида», «Пресноводные водоёмы. Заповедное озеро» и другие.

«Мы постарались создать уникальную разноплановую экспозицию, чтобы великолепие визуальных, технических, содержательно-смысловых решений перешло в восприятие и переживания каждого отдельного посетителя как глубоко личное, люди увидели и полюбили наш Русский Север и вновь возвращались сюда», – рассказал директор национального парка «Русский Север» Алексей Кузнецов.

Парк «Русский Север» был создан 31 год назад и представляет собой особо охраняемую территорию с известными природными объектами, памятниками истории и культуры.