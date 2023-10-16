В Вологде можно будет посетить музеи бесплатно

[ Культура ]

В среду 18 октября школьников, студентов и жителей Вологодской области приглашают бесплатно посетить Вологодский музей-заповедник и его филиалы.  

Вологжане смогут посмотреть постоянные экспозиции в Отделе природы и истории, в Художественном отделе, в выставочные залах Юго-Западной башни, в Музее кружева, в музеях «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка» и «Дом купца Самарина», а также в этнографическом музее «Семенково».

Кроме того, для бесплатного посещения доступны и временные выставки: "Оренбургский пуховый платок - Душа России!", "Нити долгие дороги", "Исследователи вологодских глубин", "Вытегра глазами художников" и "Возвращение Рубцова".

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Теги: Вологодский музей-заповедник выставки школьники студенты
 

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