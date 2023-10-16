«ЛизаАлерт» проведет в Шексне полевые учения

21 октября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организует полевые учения. Принять участие могут желающие из любого района, в том числе без опыта поисков. Учения проводятся бесплатно.

По программе планируется интенсивный инструктаж, учебный лесной поиск и полевая кухня.

Обязательна предварительная регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIvX4gk4pa0Jtooqeyqrn5Z7jFnp5F0SqtF6JtYBG2230EEg/viewform

После регистрации участников добавляют в telegram-чат, где можно задать интересующие вопросы и найти попутчиков.

Сбор: 21 октября в 9:00 по адресу: п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 7, Молодежный культурный центр "Энергия".

18+