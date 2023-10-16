Вологжане могут положить деньги на вклад под 13,5% годовых

Новый региональный директор Россельхозбанка в Вологде рассказал журналисту NewsVo, как жители региона могут получить максимальный доход по вкладам

- На максимальную ставку до 13,5 % годовых можно рассчитывать по вкладу «Доходный», - объясняет Сергей Нечаев, директор Вологодского Центра развития бизнеса Россельхозбанка. - Привлекательные условия по депозиту действуют для новых вкладчиков, которые открывают рублевый сберегательный продукт РСХБ. При этом, важно, чтобы средства были размещены на 3 года, при оформлении на 1 год или 1 год и 1 месяц ставка составит 11,7%. Она будет действовать в случае выплаты процентов в конце срока.

- Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, какие клиенты могут рассчитывать на максимальную ставку до 13,5 % по вкладу «Доходный»?

- На такие условия могут рассчитывать физические лица, у которых нет действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке в течение 30 дней до обращения в банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада.

- На кого может быть оформлен вклад «Доходный»? Какова минимальная сумма вклада?

- Депозит может быть оформлен на имя вкладчика или в пользу указанного им третьего лица. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка составляет 10 000 рублей, через дистанционные каналы обслуживания 3 000 рублей.

- В какой валюте можно открыть вклад «Доходный»?

- Повторюсь, что максимальная ставка действует именно по рублевому сберегательному продукту. Однако открыть счет можно в долларах США, евро, а также в китайских юанях. Выплата процентов происходит ежемесячно или в конце срока. Важно, что сумма на счет кладется один раз и пополнений вклада не предусмотрено, частично снять средства тоже не получится.

- Вклад «Доходный» можно открыть только в отделениях банка?

- В отделениях однозначно да, но также это можно сделать еще и дистанционно. Например, в мобильном приложении или интернет банке.

- А если после открытия вклада возникнет желание, допустим, через месяц снять деньги?

- Обстоятельства бывают разными, поэтому здесь важно упомянуть, что в Россельхозбанке есть страховая программа «Защита процентов по вкладам». Она действует тогда, когда есть весомые причины для досрочного расторжения договора. Оформить страховой полис можно во всех отделениях Россельхозбанка, документ позволяет закрыть срочный вклад без потери процентов.

- Что подходит под понятие страховой случай в вопросе с вкладами? Что еще важно знать при оформлении полиса?

- Страховые случаи - это: утрата или повреждение недвижимого имущества, в котором проживает или зарегистрирован вкладчик, утрата или угон транспорта, потеря работы, установление застрахованному лицу, его близкому родственнику инвалидности или смерть близкого родственника вкладчика. Также важно понимать - срок страхования процентов по вкладу составляет 1 год с момента оформления полиса. Стоимость полиса – от 3 750 рублей. Максимальная сумма страховой выплаты (неполученных процентов при досрочном закрытии вклада) – 300 000 рублей.

- Какой продукт Россельхозбанка вы считаете одним из самых привлекательных как для аграриев, так и для тех, кто с сельским хозяйством не связан?

- Бесспорно, это вклады. В Россельхозбанке они представлены широко. Каждый из них актуален в зависимости о тех целей, которые имеют наши клиенты. Перечислю несколько видов вкладов: «Доходный», «Пенсионный плюс», «Накопи на мечту», «Моя выгода», «Премиум комфортный». В Вологодской области депозитный портфель составляет более 15,5 млрд. рублей.

- Сергей Александрович, Вы не так давно в новой должности, и тем не менее уже успели познакомиться с преимуществами продуктов Россельхозбанка. Ваш переход именно в Россельхозбанк выглядит очень гармоничным, вы ведь имеете прямое отношение к сельскому хозяйству?

- Всё верно. Вообще нужно сказать, что и в банковской сфере я с 2002 года, прошел путь от контролера кассира до управляющего. За плечами диплом ВГМХА им. Н.В Верещагина и опыт работы в сельском хозяйстве.

- Получается, что Вам проще понять запросы аграриев, которые обращаются в Россельхозбанк за поддержкой?

- Да, ведь именно в Россельхозбанке появилась возможность применить весь мой опыт и знания, приобретённые не только в финансовой сфере, но и во время работы на сельхозпредприятии. Когда руководитель знает внутренние процессы в разных сферах и может понять, с какими вызовами сталкиваются клиенты, которые обращаются в организацию за услугами, тогда работа идет особенно эффективно.

- Сергей Александрович, напоследок расскажите, пожалуйста, об одном из проектов, который запустил Россельхозбанк в Вологде этой осенью?

- Мне приятно отметить, что на базе вуза, который я закончил, стартовала уже третья волна «Школы фермера». Это флагманский проект Россельхозбанка. На протяжении трех месяцев слушатели учатся по направлениям «Мясное скотоводство» и «Овощеводство». От себя желаю всем, кто знакомится с фермерством, максимально использовать на практике те знания, которые они получают. Уверен, что все успешно защитят бизнес-проекты, получат дипломы и начнут свой агробизнес.

Подробная информация об актуальных на данный момент вкладах размещена на сайте банка www.rshb.ru. Получить консультацию и открыть вклад «Доходный» можно в офисах Россельхозбанка по адресам: г. Вологда, ул. Петина, д 4; телефон: 8‒800‒100‒01‒00;

ул. Батюшкова д. 11, телефон: 8‒800‒100‒78‒70.

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