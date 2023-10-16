"Горстройзаказчик" выиграл дело о качестве песка, примененного при строительстве взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге

"Служба единого заказчика" Вологодской области обратилась в суд с требованием взыскать с закрытого акционерного общества "Горстройзаказчик" 55 687 553 рублей неправомерно использованных бюджетных средств. Но проиграла спор.

Спор возник в отношении материала, примененного подрядчиком для устройства подстилающего слоя взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге.

По утверждению подрядчика он применил материал в соответствии с проектно-сметной документацией – песок крупный. Но по мнению заказчика, был применен песок мелкий, что не соответствует условиям контракта и проектно-сметной документации.

"В ходе рассмотрения дела была проведена судебная экспертиза в отношении материала, использованного для устройства подстилающего слоя взлетно-посадочной полосы. В результате исследований установлено, что проба песка, отобранная из конструкции взлетно-посадочной полосы соответствует пескам мелким. Ростехнадзор ранее выдал заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ни заключение Ростехнадзора, ни разрешение на ввод объекта в эксплуатацию никем в установленном порядке не оспорены", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Сами по себе устные заявления представителей казенного учреждения «Служба единого заказчика», департамента финансов и прокуратуры области о возможных нарушениях требований к качеству, влияющих на безопасность в эксплуатации взлетно-посадочной полосы судами двух инстанций не были приняты во внимание.

"Поскольку объект введен в эксплуатацию, имеет потребительскую ценность, претензий к качеству выполненных работ истцом не заявлено, оснований для отказа в приемке и оплате выполненных работ не имеется. Суд счел, что истец может претендовать лишь на получение разницы в стоимости песка крупного и песка мелкого. Однако, стоимость песка мелкого аналогична стоимости песка крупного, соответственно обогащение подрядчика за счет замены материала – песка крупного на песок мелкий, отсутствует. При изложенных обстоятельствах Арбитражный суд Вологодской области отказал казенному учреждению «Служба единого заказчика» в удовлетворении исковых требований. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения".

Контракт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Великом Устюге стоимостью более 1 миллиарда рублей был заключен с вологодским ЗАО «Горстройзаказчик» еще в 2018 году.

Все работы были выполнены к августу 2020 года, и они даже были оплачены, но не приняты из-за ряда замечаний.

В апреле 2021 года проверкой исполнения контракта занялась Северо-Западная транспортная прокуратура, которая нашла серьезные нарушения. В июне в ситуацию вмешался уже департамент финансов Вологодской области, который назначил проверку законности освоения средств. На взлетно-посадочной полосе частично сняли покрытие и взяли пробы песка из «подушки», уложенной подрядчиком, а потом отправили его на исследования в лабораторию ООО «Научно-производственный центр «Оникс». Специалисты дали заключение — песок не соответствует требованиям проекта, данным паспортов качества и протоколам испытаний. На основании этого заключения

Ростехнадзор предъявил претензии к заказчику работ — ГКУ ВО «Служба единого заказчика», которого обязал привести полосу в порядок. В свою очередь подрядчик ЗАО «Горстройзаказчик» поставил под сомнение лабораторные испытания. В качестве довода компания привела то, что пробы были взяты в определенных местах, а не по всей полосе.

В итоге Ростехнадзор в судебном порядке потребовал исполнения предписания и в феврале 2022 года выиграл суд. ГКУ ВО «Служба единого заказчика» было оштрафовано на 50 тысяч рублей. В ответ «Служба единого заказчика» подала иск к «Горстройзаказчику» и потребовала вернуть 55 миллионов рублей, как неправомерно использованные бюджетные средства.

В мае этого года «Горстройзаказчик» стал настаивать на новой экспертизе. Причем просил поручить ее проведение конкретной компании — ООО «Корпорация Гермес». Правительство области против экспертизы не возражало, но посчитало, что лучше, если ее проведет «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет». Суд с правительством согласился, и документы отправились экспертам в город на Неве.