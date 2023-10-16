Вологодские охотоведы рассказали, какими болезнями можно заразиться от диких животных

В Вологодских лесах ведется мониторинг заболеваний диких животных. Исследования проводятся в рамках предупреждения и выявления опасных заболеваний среди диких животных. Охотоведы на постоянной основе осуществляют мониторинг охотничьих угодий на наличие павших зверей и птиц с установлением причин гибели.

Для человека могут быть опасными такие заболевания как трихинеллез, бешенство, финноз, ХИБ (хроническая изнуряющая болезнь). Наиболее частыми носителями трихинелл являются волки и медведи, реже заболевание встречается среди кабанов. Финноз - это личиночная стадия бычьего цепня. Паразиты могут локализовываться в мышцах лосей или кабанов. Заражение бешенством происходит через повреждение кожных покровов человека больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными слюной. АЧС (африканская чума свиней) – не опасна для человека, но представляет опасность для домашних свиней. Птичий грипп, занесенный перелетными птицами, может принести большой урон птицефабрикам и личным подсобным хозяйствам.

«Сейчас в вологодских лесах разрешена охота на лося, кабана, медведя, пушнину, водоплавающую и боровую дичь. Специалистами Охотдепартамента проводится большой спектр профилактических работ, направленных на сохранение в регионе благополучной обстановки по болезням среди диких животных, - рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков. - Однако охотникам следует помнить о том, что добытые животные, на которых разрешена охота, могут являться переносчиками опасных заболеваний, которые передаются человеку при употреблении в пищу мяса. Чтобы этого не допустить, мясо можно проверить лабораторным путем на станциях по борьбе с болезнями животных, открытых в каждом районе области. В прошлом году в области было проведено более 470 ветеринарных экспертиз».

На фоне мониторинга заболевания продолжается работа по вакцинации хищников от бешенства в 12 округах и районах области. Этой осенью в лесах Вологодской области разложено 200 тысяч доз вакцины. Еще одно из важных мероприятий - регулирование численности хищников. Популяция волка, лисицы, енотовидной собаки находится на постоянном контроле и поддерживается на невысоком уровне. Благодаря этим мерам в регионе сохраняется благополучная обстановка по болезням среди диких животных. Считают в правительстве Вологодской области.