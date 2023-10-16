Вологжанку арестовали за то, что она не платила алименты своим пятерым детям

Вологжанку арестовали на 13 суток за неуплату алиментов. Всего у женщины пятеро детей, все они находятся на содержании в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.Женщина накопила задолженность полмиллиона рублей.

"Принудительным приводом нерадивую мать доставили в отделение судебных приставов, в отношении нее составлены административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от отбывания обязательных работ). По результатам судебного заседания должнице назначено наказание в виде административного ареста общей продолжительностью 13 суток", - сообщают В УФССП России по Вологодской области.

Там напоминают, что в России ужесточена ответственность за неполную уплату алиментов. 10 января 2022 года вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Указанные изменения предусмотрены федеральными законами от 30.12.2021 № 479-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и № 499-ФЗ «О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации».

При этом Федеральным законом № 499-ФЗ статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена приложением, в соответствии с которым лицо, в полном объеме погасившее задолженность по выплате средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, освобождается от уголовной ответственности.

