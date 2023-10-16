71-летнюю вологжанку арестовали за сбитого пешехода и оставление места ДТП

Вологжанка получила двое суток ареста за сбитого пешехода.

Вечером 24 июля 2023 года 71-летняя вологжанка, управляя автомобилем марки «Опель Корса» возле дома №8 на улице Воркутинской наехала на женщину 1965 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего оставила место ДТП. В травмпункте у потерпевшей были зафиксированы ушибы.

"Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Женщина вину признала. Просила о назначении наказания, не связанного с лишением права управления транспортными средствами, поскольку помогает больной раком сестре, возит ее на автомашине по врачам", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №12 признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде административного ареста на срок двое суток.