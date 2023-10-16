Вологодское «Динамо» прервало серию неудач, обыграв петербургскую «Звезду»

Вологодское «Динамо» прервало серию неудач, накануне дома обыграв петербургскую «Звезду» со счётом 4:1 в 13 туре Первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б»

Дублем в составе "бело-голубых" отметился Семён Финашин, забивший свои первые мячи в этом сезоне, в чемпионате. Сначала замкнул передачу на дальней штанге, уже на второй минуте матча, а на 68-й он же из пределов штрафной устанавливает окончательный счёт. Между голами Финашина было ещё два пенальти в ворота «Звезды», оба раза к "точке" подходил Никита Киреев и реализовывал 11-метровые.

Добавим что гости заканчивали матч вдевятером. Во втором тайме, с разницей в восемь минут за получение вторых жёлтых карточек, с поля были удалены Максим Карпов и Андрей Воскребенцев.

«Игра интересная, на четвертой минуте был счёт уже 1:1, такое редко случается. Заслуженно победили, и несмотря на то, что удачный, приятный счёт. Но на самом деле куча моментов которые можно было сыграть правильней, профессиональней. И счёт мог бы быть на много больше. По этому команда, штаб, прекрасно подготовились к этой игре. План был выигрышный, правильный. Команда была готова, по этому всё сложилось и не смотря на такой счёт, если бы команда была где-то холоднее в своих решениях и в исполнении психологии, то у нас счёт мог бы быть ещё крупнее. Значить так надо, повезет в следующих играх», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Вологда, Сергей Свечкарь.

Вологжане, благодаря этой виктории, прерывают трехматчевую серию без побед, по ходу которой они набрали только одно очко. И сейчас, с 17-ю очками, по-прежнему занимают 9-ю строчку турнирной таблицы, в Группе 2. В следующем туре «Динамо» Вологда примет своих одноклубников из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт 22 октября.