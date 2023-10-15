Вологжанин ответит перед судом за то, что заморозил до смерти своего друга на балконе

Следственным отделом по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

Следствие выяснило, что в марте 2023 года ранее судимый вологжанин поссорился со своим знакомым, когда распивал спиртные напитки. В итоге завязалась драка и подозреваемый ударил своего 65-летнего гостя по голове и туловищу, а затем вытолкнул пострадавшего на балкон. Запер дверь изнутри жилого помещения.