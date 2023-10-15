Вологжанин ответит перед судом за то, что заморозил до смерти своего друга на балконе

Следственным отделом по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.
Следствие выяснило, что в марте 2023 года ранее судимый вологжанин поссорился со своим знакомым, когда распивал спиртные напитки. В итоге завязалась драка и подозреваемый ударил своего 65-летнего гостя по голове и туловищу, а затем вытолкнул пострадавшего на балкон. Запер дверь изнутри жилого помещения.
"Потерпевший, находясь без верхней одежды и обуви в неотапливаемом помещении квартиры при низкой температуре воздуха, скончался. Фигурант, проснувшись на утро следующего дня, обнаружил его тело на балконе, о чем сообщил своей родственнице, после чего женщина обратилась к правоохранителям. Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в отношении фигуранта, содержащегося под стражей, в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.