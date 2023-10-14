Вологодского оппозиционера и экс-депутата Евгения Доможирова признали иноагентом

Минюст внес вологодского оппозиционера Евгения Доможирова в список иностранных агентов.

На сайте минюста указано, что «Е.В. Доможиров* активно выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, направленных на формирование антироссийских взглядов и негативного образа Вооруженных сил РФ».

Лидер оппозиционного движения «Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию в мае 2022 года. Сообщество его движения было заблокировано по требованию Генпрокуратуры, а на самого активиста стали заводить уголовные дела за высказывания по поводу военной операции в Украине. Перед выездом он получил 12 писем из различных ведомств за высказывания по поводу спецоперации.

Евгений Доможиров 13 лет занимался в Вологде общественно-политической деятельностью, опубликовал много антикоррупционных расследований. Часто на него подавали в суд, вместе со своей организацией он выиграл около 10 судов по защите чести и деловой репутации.