Вологодского оппозиционера и экс-депутата Евгения Доможирова признали иноагентом

[ Общество ]

Минюст внес вологодского оппозиционера Евгения Доможирова в список иностранных агентов. 

На сайте минюста указано, что «Е.В. Доможиров* активно выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, направленных на формирование антироссийских взглядов и негативного образа Вооруженных сил РФ».

Лидер оппозиционного движения «Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию в мае 2022 года. Сообщество его движения было заблокировано по требованию Генпрокуратуры, а на самого активиста стали заводить уголовные дела за высказывания по поводу военной операции в Украине. Перед выездом он получил 12 писем из различных ведомств за высказывания по поводу спецоперации.

Евгений Доможиров 13 лет занимался в Вологде общественно-политической деятельностью, опубликовал много антикоррупционных расследований. Часто на него подавали в суд, вместе со своей организацией он выиграл около 10 судов по защите чести и деловой репутации.

Теги: Евгений Доможиров иноагенты
 

Последние новости

Вологодского оппозиционера и экс-депутата Евгения Доможирова признали иноагентом
«Глухих много, а нас мало»: сурдопереводчик из Вологды рассказала о своей работе
Скульптура «Череповецкие доменщики» представлена на выставке в Санкт-Петербурге
В Вологде откроется выставка, посвященная А.Н. Островскому
В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
В Вологодской области подозреваемый попросился в туалет во время суда и сбежал
В Вологде выбрали лучшую книгу 2022 года
В Вытегре завершаются работы по благоустройству набережной
3D копию Дома Никуличева из села Устье построили из тысяч фотографий
Дожди и ветер не покинут Вологодскую область