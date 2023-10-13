«Глухих много, а нас мало»: сурдопереводчик из Вологды рассказала о своей работе

#профессия

Алена Иванова

В Вологодской области на данный момент проживает 7000 глухих и слабослышащих людей, из них на учете в Вологодском региональном отделении «Всероссийского общества глухих» состоит 705 человек. Переводчиков русского жестового языка на всю Вологодскую область всего пять: три в Вологде и два в Череповце. Ольга Корнилова одна из них. Девушка родилась в семье слабослышащих. Мать потеряла слух в четыре месяца после передозировки антибиотиков, а отец родился слабослышащим в семье глухих. Родители свою жизнь связали с обществом глухих, мама работала библиотекарем и методистом, а папа сначала культработником, затем директором дома культуры глухих, а также переводчиком русского жестового языка. Ольга, получив образование страхового агента, все-таки решила пойти по стопам отца и помогать глухим людям, защищать их права и законные интересы, общаться в мире слышащих.

Ольга рассказала Newsvo об особенностях своей работы:

«Я занимаюсь прямым и обратным переводом. Фактически, переводчик для глухого человека – это ВСЕ. Моя помощь требуется в любых ситуациях, начиная с элементарных бытовых моментов: разговор с соседями, собрание в детском саду или поход в МФЦ, и заканчивая более глобальными запросами, такими как, перевод в суде, общение с правоохранительными органами и так далее. Работа строится так: например, в поликлинике я перевожу слова врача глухому человеку, и наоборот: жалобы глухого – врачу. Кстати, правильно говорить глухие люди, а не глухонемые, потому что у них есть свой русский жестовый язык, а также, у глухих сохранен речевой аппарат, только у кого-то он хорошо развит, и человек может говорить голосом, а у кого-то не очень, и, соответственно, речь не совсем понятна».

К слову, название профессии – «сурдопереводчик» также некорректно. В переводе с французского sourd означает «глухой», то есть получается «глухой переводчик», поэтому с 30 декабря 2012 года, когда В. В. Путиным была утверждена профессия, правильной формулировкой стал «переводчик русского жестового языка».

Ольга работает во «Всероссийском обществе глухих». Чтобы глухой человек получил услуги сурдоперевода бесплатно, необходима соответствующая пометка в индивидуальной программе реабилитации, в ином случае, услуга будет платной, например, если надо сходить к нотариусу.

«Мы работаем строго по договоренности. Самая большая проблема – это очереди в поликлиниках. Даже когда человек записан строго к определенному времени, нам приходится ждать приема достаточное время, проводя его в огромных очередях вместо того, чтобы помогать другому глухому человеку. Просим врачей побыстрее принять, чтобы не опоздать на другой перевод. Для сурдопереводчиков время очень дорого. Нас, переводчиков очень мало, а людей с ограничением слуха много, и всем надо помочь».

Помимо переводов в госучреждениях, сурдопереводчики зачастую работают на мероприятиях или организовывают их. Например, в Череповце на конкурсе «Мисс уникальность» сурдопереводчики передавали информацию через русский жестовый язык. А 25 сентября в Международный день глухих Ольга с коллегами ездили в Череповецкую и Грязовецкую школы, где учатся глухие и слабослышащие дети.

Особенный язык

Жестовый язык значительно отличается от обычного русского языка:

«Русский язык очень сложный и обширный, с богатым словарным запасом. А русский жестовый язык ограничен. В нем нет предлогов, нет мужского и женского рода, нет падежей. Слышащие, например, обращаются к другому человеку на «Вы», а глухой человек может сказать «ты», и это не значит, что он грубо к кому-то относится, для него это нормально. Как в английском языке, когда «you» переводится, как и «ты», и «вы». В учреждениях часто сталкиваемся со специальными терминами и переводим их так, чтобы глухому было проще понять. По сути, даем определение слову с помощью синонимов».

Однако есть много и общих черт между русским и русским жестовым языком. В последнем, например, тоже есть ругательства и сленг:

«И маты есть, и ругательные слова. У глухих есть жестовое имя, которое используется для обозначения фамилий, как у слышащих клички. Например, моя фамилия – Корнилова – показывается так, как будто человек плачет, потому что моя бабушка с такой же фамилией (она была глухая), раньше много плакала, и другие глухие стали так ее обозначать. По сути, язык постоянно развивается и постоянно появляются новые слова. Сейчас молодежь у нас очень много новых слов придумывает. Из-за этого пенсионеры иногда их не понимают. В России в каждом регионе есть свои диалекты. У каждой страны свой жестовый язык, есть еще международный жестовый язык».



Кроме собственно жестового языка, в общении с глухими людьми также используется и дактильная азбука:

«В основном она используется для обозначения названий, фамилий, имени, отчества. Постоянно пользоваться дактилем слишком тяжело для глухого человека, в первую очередь. А жестовым языком можно сразу показать слово, предложение. Бывает такое, что один жест может обозначать несколько слов. И поэтому очень важна артикуляция, чтобы можно было читать по губам. Когда живешь и общаешься со слышащими людьми, все равно обращаешь на нее внимание. Глухие люди же читают, пишут, обучаются, но не всегда понимают смысл написанного. Как слышит звук глухой человек? Прикладывают руку к горлу слышащего и, когда тот произносит слово, идет вибрация, которую глухой чувствует».

Сложности бывают, но плюсов больше

Для переводчиков русского жестового языка действует специальный дресс-код в работе:

«Чтобы глухому было легче воспринимать жесты, надо надевать закрытую одежду темных цветов, не яркую или пеструю, чтобы в глаза не бросалось. Ногти на руках не должны быть длинными, с аккуратным нюдовым маникюром. Лицо должно быть открытое без яркого макияжа, чтобы была видна артикуляция и ничто не отвлекало внимание».

Ольга признается, что работать с глухими людьми – тяжело. Бывают и сложности в процессе, однако плюсы перевешивают все неприятности:

«Я люблю ходить на переводы, а не сидеть в кабинете. Помогать глухим людям, общаться с ними. Узнавать что-то новое, например, при походе в МФЦ или к нотариусу. Сложности есть, но не бывает такого, чтобы что-то раздражало. Ты понимаешь, что помогаешь глухим людям. Как можно на это злиться? Им же нужна помощь. Они могут и ночью, и днем позвонить. Разные ситуации бывают. Кому-то плохо может стать, и нужно скорую помощь вызвать».

На данный момент образовался серьезный дефицит переводчиков русского жестового языка несмотря на то, что профессия действительно важна. Жизнь все время усложняется, а глухие люди не успевают за всеми новшествами, при этом без коммуникации им не обойтись. К тому же, сейчас широко распространено телефонное и интернет- мошенничество, на которое может попасться глухой человек в силу своей уязвимости. Безусловно, в области должно быть больше представителей профессии переводчика жестового языка. Ольга, в свою очередь, дала несколько советов тем, кто задумывается пойти по ее стопам:

«В первую очередь, нужно запастись терпением и пониманием. Не бояться. Надо понимать, что глухие люди по-другому воспринимают мир, у них другое мышление. Прежде чем идти на такую работу, нужно осознавать сможешь ли, есть ли у тебя стержень. Понятно, что сразу не поймешь суть этой работы. Нужно потерпеть, подождать, привыкнуть к этому».

А еще нужно быть готовым к тому, что работа сурдопереводчика выходит далеко за рамки прямых обязанностей: