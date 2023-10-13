Скульптура «Череповецкие доменщики» представлена на выставке в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит масштабная выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век». В ней участвует и Вологодская область: скульптура «Череповецкие доменщики» представлена из фондов Череповецкого музейного объединения, сообщает портал cherinfo.

«Мы рады принять участие в федеральном проекте вместе с ведущими музеями страны, в том числе Третьяковской галереей и Русским музеем. Экспозиция состоит из нескольких разделов: портреты выдающихся деятелей, музыка, анималистика, тема движения. Скульптура „Доменщики Череповца“ представлена в разделе, посвященном теме труда. Кстати, на выставке сразу две скульптуры автора, вторая предоставлена другим музеем. У нас богатые фонды, мы готовы к участию и в других федеральных проектах», — рассказала директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова.

Скульптура «Череповецкие доменщики» была выполнена Борисом Алексеевичем Пленкиным в 1988 году. За серию произведений «Рабочий класс» скульптор был удостоен звания Заслуженного художника РСФСР и лауреата Государственной премии РСФСР имени И.И. Репина.

Источник: https://cherinfo.ru/news/130390-skulpturu-domensiki-cerepovca-pokazali-…

Теги: выставка скульптура Санкт-Петербург
 

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