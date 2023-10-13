В Вологде откроется выставка, посвященная А.Н. Островскому

20 октября в 16:00 в «Музее забытых вещей» на третьем этаже состоится открытие выставки «Пьесы из жизни», приуроченной к 200-летнему юбилею писателя и драматурга Александра Николаевича Островского.

На выставке будут представлены афиши и программки к спектаклям Островского, представленным на сцене Вологодских театров в конце XIX – начале XX веков, а также эскизы декораций из фондов Вологодского музея-заповедника, архивные кадры актеров и постановок.

Одним из главных экспонатов будет документ из фондов Государственного Вологодского архива – записка о согласии на постановку пьесы «Василиса Мелентьева» на сцене Вологодского театра.

Помимо этого, в экспозиции будут представлены общественно-политические и литературные журналы XIX века: «Современник», «Вестник Европы», «Отечественные записки», где печатались произведения Островского.

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