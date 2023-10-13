В Вологде выбрали лучшую книгу 2022 года

Вчера в Вологодской областной библиотеке прошла церемония награждения победителей XII областного конкурса «Вологодская книга». Для участия в конкурсе было отобрано 367 книг из 121 издательства, напечатанных в Вологодской области или других регионах, но вологодскими авторами. Главным условием участия в конкурсе является передача экземпляра издания в Бабушкинскую библиотеку.

В главной номинации конкурса «Книга книг. Лучшая книга – 2022» победило издание «Портретное искусство второй половины XVII – начала XX века в собраниях музеев Вологды» под редакцией искусствоведа Миры Даен. Книга была выбрана и в другой номинации – «Лучшее научное издание (автор)».

В еще восьми номинациях победили:

«Лучшая книга о Вологодской области (автор)» - Евгений Стариков «Вологда. История глазами журналистов. Хроника двадцатого века»

«Лучшее учебное пособие (автор)» - Ольга Калачикова, Александра Короленко «Экономическая демография»

«Лучшее художественное оформление издания (художник, дизайнер)» - «Инскрипты: из собрания библиотеки Василия Белова». Дизайнер Юлия Климова

«Лучшее полиграфическое исполнение издания (типография)» - «Мост: история строительства Архангельского моста» («Полиграф-Периодика»)

«Лучшее издание для детей и юношества (автор)» - Дмитрий Ермаков «Кружевные сказы: кружевные сказки, сказы, истории для всей семьи»

«Художественная литература (автор)» - Дмитрий Шеваров «Воздушная тревога»

«Выбор читателя» - Николай Бритвин, Геннадий Мельников «На волнах нашей памяти. Мы продолжаем. К 100-летию Великоустюгского речного училища им. З.А. Шашкова».