В Вологодской области подозреваемый попросился в туалет во время суда и сбежал

[ Общество ]

В Вологодской области подозреваемый сбежал из суда, отпросившись в туалет. Об этом сообщает "Осторожно новости".

По данным издания 12 октября в мировом суде в городе Сокол должны были судить 46-летнего Романа С. Мужчина трижды судим за кражу и дважды за наркотики. До 2026 года мужчина должен был находиться под административным надзором и отмечаться у участкового. Но нарушал ограничения. В итоге получил очередной протокол и оказался в суде.

Перед заседанием мужчина отпросился в туалет на 3 этаже, с него сняли наручники. Мужчина воспользовался ситуацией и сбежал. В туалете перелез через окно, спустился на улицу по пожарной лестнице и был таков. Но на свободе Роман пробыл недолго. Через 2,5 часа его задержала полиция и вернула в отдел. 

Теги: казус суды подозреваемые побег
 

Последние новости

В ходе СВО погиб житель Великоустюгского округа
В Вологодской области подозреваемый попросился в туалет во время суда и сбежал
В Вытегре завершаются работы по благоустройству набережной
3D копию Дома Никуличева из села Устье построили из тысяч фотографий
Дожди и ветер не покинут Вологодскую область
В Вологде ветром снесло "звездное небо"
В Сухону выпустили почти 80 тысяч штук стерляди
В Чагоде из-за долгов больницы врачи получили минимальную зарплату
58% вологжан считают, что любовь живет вечно
Жительница Усть-Кубинского округа случайно сожгла многоквартирный дом