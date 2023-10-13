В Вологодской области подозреваемый попросился в туалет во время суда и сбежал

В Вологодской области подозреваемый сбежал из суда, отпросившись в туалет. Об этом сообщает "Осторожно новости".

По данным издания 12 октября в мировом суде в городе Сокол должны были судить 46-летнего Романа С. Мужчина трижды судим за кражу и дважды за наркотики. До 2026 года мужчина должен был находиться под административным надзором и отмечаться у участкового. Но нарушал ограничения. В итоге получил очередной протокол и оказался в суде.

Перед заседанием мужчина отпросился в туалет на 3 этаже, с него сняли наручники. Мужчина воспользовался ситуацией и сбежал. В туалете перелез через окно, спустился на улицу по пожарной лестнице и был таков. Но на свободе Роман пробыл недолго. Через 2,5 часа его задержала полиция и вернула в отдел.