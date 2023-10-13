В Вытегре завершаются работы по благоустройству набережной

[ Культура ]

Проект «Музыка на берегу. Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Вытегре с восстановлением танцевальной площадки» ранее получил федеральный грант в размере 80 млн рублей. На данный момент реализация подходит к завершению.

«Шаг за шагом набережная Вытегры преображается и дополняется новыми объектами. По фотографиям воссоздали гидросооружения системы. Свое историческое место занял полушлюз «Деволант» – по имени инженера, который руководил установкой. Объект воссоздан в натуральную величину и работает. И вот теперь новый виток. Место отдыха для местных жителей и туристов самых разных возрастов, которое может работать круглый год. Зимой – это каток, летом – танцплощадка. Работы планируется завершить к концу года», - рассказал первый заместитель губернатора Дмитрий Горбачев.

Общественное пространство также дополнится различными качелями, велосипедной дорожкой, амфитеатром с местами для зрителей, пешеходным мостиком, кафе и ручьем с плотинами и водопадами.

Теги: набережная благоустройство общественное пространство
 

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