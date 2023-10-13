3D копию Дома Никуличева из села Устье построили из тысяч фотографий

[ Культура ]

Вологодский фотограф Алексей Южаков построил 3D модель Дома Никуличева – достопримечательности села Устье, Усть-Кубинского района. Копия была создана с помощью нескольких тысяч фотографий, снятых с дрона. Теперь возможно онлайн рассмотреть детали фасадов, которые не разглядеть вживую.

Дом Никуличева – это особняк в псевдоготическом стиле в центре села Устье. Предположительно, был построен в начале XX века для семьи Никуличевых. По одной из легенд, Никуличев построил его назло немцу Фрису Цукерману, чтобы переплюнуть его особняк, стоящий по соседству.  По другой легенде, в доме изначально были устьянские купеческие бани, о чем свидетельствуют особенности водопроводной сети.

Ранее Newsvo писал о том, что Дом Никуличева выкупили и приступили к реставрации.

Теги: Дом Никуличева 3D модель реставрация
 

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3D копию Дома Никуличева из села Устье построили из тысяч фотографий
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