3D копию Дома Никуличева из села Устье построили из тысяч фотографий

Вологодский фотограф Алексей Южаков построил 3D модель Дома Никуличева – достопримечательности села Устье, Усть-Кубинского района. Копия была создана с помощью нескольких тысяч фотографий, снятых с дрона. Теперь возможно онлайн рассмотреть детали фасадов, которые не разглядеть вживую.

Дом Никуличева – это особняк в псевдоготическом стиле в центре села Устье. Предположительно, был построен в начале XX века для семьи Никуличевых. По одной из легенд, Никуличев построил его назло немцу Фрису Цукерману, чтобы переплюнуть его особняк, стоящий по соседству. По другой легенде, в доме изначально были устьянские купеческие бани, о чем свидетельствуют особенности водопроводной сети.

Ранее Newsvo писал о том, что Дом Никуличева выкупили и приступили к реставрации.