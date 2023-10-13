Дожди и ветер не покинут Вологодскую область

Уже две недели погоду на территории Вологодской области определяют атлантические циклоны. Ежедневно наблюдаются осадки, из-за перепада атмосферного давления усиливается ветер. В ближайшие дни неустойчивая погода также не покинет Вологодскую область. Говорят синоптики.

Сегодня регион находится под влиянием тыловой части североатлантического циклона, сохраняется неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром. При этом температурный фон превышает норму в среднем на 2 гр, так как атмосферные вихри приносят умеренно-теплый воздух с юго-запада.

В ночь на субботу 14 октября на фоне усиления промежуточного гребня антициклона осадки прекратятся, температура воздуха от -1 до +4 гр. Однако уже утром западные, а затем и центральные районы окажутся под влиянием атмосферного фронта очередного циклона, пойдет дождь, усилится ветер. Температура воздуха составит от 6 до 11 гр. Ночь на воскресенье ожидается облачной, дождливой, но не по сезону теплой от +4 до +9 гр. Днем, начиная с западных районов, погода начнет постепенно улучшаться, дожди приобретут кратковременный характер и ослабнут, вновь усилится ветер, местами до сильного. На фоне поступления теплой воздушной массы, температура воздуха прогнозируется «высокой» для этого периода года +9,+14 гр.

В ночь на понедельник 16 октября будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, температура воздуха около +3,+5 гр. Аналогичный характер погоды сохранится в дневные часы, воздух прогреется до 7-9 тепла.

В последующие дни, смещение циклона с юга на север через восточные районы области, приведет к поступлению холодного арктического воздуха, в связи с чем вновь похолодает, а осадки перейдут в мокрый снег.

