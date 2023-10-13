В Сухону выпустили почти 80 тысяч штук стерляди

Стерлядь, привезенную из Костромской области, выпустили в районе поселка Туровец Междуреченского округа.

Место было выбрано специалистами Вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Процесс контролировала комиссия, сформированная Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства. Зафиксированы такие параметры как качество, состояние и количество выпущенной рыбы.

За последние 23 года в реку Сухону выпущено более 1,5 млн штук молоди стерляди. Научные исследования, проведенные в 2022 году, подтверждают успешность проводимых мероприятий. Длина особей, пополнивших акваторию в предыдущие годы, уже достигла более 50 см и веса более 1 кг. Приживаемость стерляди выше нормативных показателей.