В Сухону выпустили почти 80 тысяч штук стерляди

Стерлядь, привезенную из Костромской области, выпустили в районе поселка Туровец Междуреченского округа.
Место было выбрано специалистами Вологодского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Процесс контролировала комиссия, сформированная Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства. Зафиксированы такие параметры как качество, состояние и количество выпущенной рыбы.
За последние 23 года в реку Сухону выпущено более 1,5 млн штук молоди стерляди. Научные исследования, проведенные в 2022 году, подтверждают успешность проводимых мероприятий. Длина особей, пополнивших акваторию в предыдущие годы, уже достигла более 50 см и веса более 1 кг. Приживаемость стерляди выше нормативных показателей.
«В 2023 году Департаментом сельского хозяйства и продовольственных области заключен контракт на оказание услуги по комплексному экологическому обследованию акватории реки Сухоны в Великоустюгском, Нюксенском, Тотемском и Междуреченском округах. Наша цель – присвоение данной локации статуса особо охраняемой природной территории регионального значения государственного биологического (зоологического) заказника «Нерестилища стерляди», - рассказал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов. - Это необходимо для сохранения генетического фонда водных биологических ресурсов, создания благоприятных условий для воспроизводства стерляди и обеспечения ее устойчивого существования».