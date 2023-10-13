58% вологжан считают, что любовь живет вечно

[ Общество ]

Любовь живет вечно, считают 58% вологжан. Не верят в любовь только 5%. Таковы результаты опроса SuperJob. В открытом опросе  приняли участие экономически активные граждане из города.

По мнению 58% вологжан, любовь может существовать вечно. 14% считают, что каждая влюбленность уникальна. 8% согласны с высказыванием «любовь живет три года», причем женщины придерживаются такого мнения чаще мужчин. По мнению 6%, любовь может существовать гораздо дольше 3 лет. По мнению 3%, — только около года. Любовь живет около 5 лет, — считает 1 из 100 опрошенных.

5% утверждают, что любви вообще не существует.

Время проведения: 4—11 октября 2023 года

Теги: любовь
 

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