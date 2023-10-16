Жительница Усть-Кубинского округа случайно сожгла многоквартирный дом

Жительница Усть-Кубинского округа предстанет перед судом за уничтожение и повреждение чужого имущества. Она случайно вместе с травой сожгла многоквартирный дом.

"Прокуратурой Усть-Кубинского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы с. Устье, обвиняемой по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). По версии дознания, 10 апреля текущего года женщина нарушила правила противопожарного режима путем выжигания сухой травы на приусадебном участке, что привело к пожару многоквартирного дома", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В результате пожара собственникам квартир поврежденного дома причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.