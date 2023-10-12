Автобус № 20 будет ездить через улицу Поэта Романова в Вологде

В Вологде скоро запустят движение по ул. Поэта Романова – первому элементу Малого транспортного кольца. После официального открытия автомобильной дороги по ней будет ездить автобусный маршрут № 20 «6 мкр – ВПЗ». Необходимые остановочные комплексы уже смонтированы.

«Изменить схему движения автобуса № 20 было предложено в рамках научно-исследовательской работы по оптимизации маршрутной сети. Также мы увеличим количество автобусов на линиях до семи. С момента запуска движения по ул. Поэта Романова автобус № 20 будет останавливаться на следующих улицах: Дзержинского – Московская – Петрозаводская – Беляева – Конева – Воркутинская – Поэта Романова – Ярославская – Пошехонское шоссе – Ярославская – Ленинградская – Окружное шоссе – Ильюшина. То есть, конечной остановкой будет считаться не «Лоста», а «6 мкр». Обновленную схему движения будем мониторить и в случае необходимости – вносить корректировки. Добавлю, что мы планируем вывести дополнительные машины на маршрут автобуса № 28 «Лоста – Прилуки». Сейчас этот момент обговариваем с перевозчиком», – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Леонид Степанов.

Автобусный маршрут № 20 теперь будет останавливаться: 6 мкр., ул. Петрозаводская, ул. Текстильщиков (в прямом направлении), ДК Льнокомбината, ул. Дзержинского, Дворец спорта, Школа №36, Осановский проезд, ул. Поэта Романова (по требованию), Ледовый дворец, ТЦ Макси, ул. Ярославская, ТЦ «Мармелад», Бывалово, Больничный комплекс, Областная детская больница, Пошехонское шоссе, ул. Возрождения, ул. Ярославская, ул. Новгородская, ул. Костромская, ул. Псковская, ВЭТ, ТЦ «Аксон», Троллейбусное депо, ул. Гагарина, ТРЦ РИО, Рынок на Окружном, Поликлиника № 4, ВПЗ». Из маршрута исключили – Переезд*, Лоста, Пост ГИБДД, АЗС, Телецентр, Горка, Льнокомбинат, Конева, Магазин, Ловенецкого, Можайского, Депо, По требованию, Можайского (Преминина), Молкомбинат.

Протяженность ул. Поэта Романова составляет около 2 км. Магистраль напрямую свяжет ул. Конева и микрорайон Бывалово. Это первая в Вологде дорога, где расположены сразу три кольцевых пересечения – на перекрестках с ул. Конева, ул. Молодежной и Осановским проездом. Стоимость объекта составляет 2,6 млрд рублей, средства выделены из бюджетов трех уровней.

