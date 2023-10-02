Ушла из жизни поэтесса Ольга Фокина

Ушла из жизни вологодская поэтесса Ольга Фокина. Поэтессе было 86 лет, о ее кончине стало известно сегодня.

Ольга Фокина – прославленная поэтесса СССР и России, автор более двадцати поэтических сборников. В 1976 году получила Государственную премию РСФСР им.Горького, в 2007-м – Большую литературную премию РФ, в 2013 году ей присвоено звание Почетного гражданина Вологды.

Родина Ольги Фокиной – деревня Артемьевская Архангельской области. Она родилась 2 сентября 1937 года в семье обычных крестьян – Александра и Клавдии Фокиных. Семья была многодетной, жили бедно.

Детские годы будущей поэтессы были трудными и голодными. Ей не было и четырех лет, как началась Великая Отечественная война.

После окончания семилетки, Ольга стала студенткой 1-го Архангельского медицинского училища. Учиться девушке нравилось, но свою жизнь она мечтала посвятить литературе. Постоянно писала стихи.

В 1957-м Ольга Фокина отправила по почте свои стихи в Литературный институт. Ответ не заставил себя ждать, он пришел от поэта Виктора Бокова, которого привели в восторг ее сочинения. Он предложил Фокиной учиться у них в вузе.

После получения диплома, Ольга домой не поехала, поселилась в Вологде.

Фокина устроилась на работу в газету «Вологодский комсомолец». Ее первый сборник поэзий вышел в 1963 году под названием «Сыр-бор». В 1967 году поэтесса получила медаль «За трудовую доблесть». В 1976-м вышла ее книга «Маков день», которая отмечена Государственной премией РСФСР. В 80-е годы литератор удостоилась орденов «Знак почета» и «Трудового красного знамени».

Очень много стихов популярной поэтессы положили на музыку, и они превратились в любимые всеми песни. Первый раз песня на стихи Фокиной прозвучала в рамках фестиваля «Песня-77». В исполнении Людмилы Сенчиной зрители услышали композицию «Черемуха». Еще одна популярная песня – «Звездочка моя ясная» стала хитом и визитной карточкой ВИА «Цветы».

Песни на стихи Фокиной пели Валентина Толкунова, Елена Камбурова, Олег Анофриев, Альберт Асадуллин.

Коллектив NewsVo выражает искренние соболезнования родным и близким Ольги Александровны.