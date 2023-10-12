В Вологде завершаются реставрационные работы в Доме Лабзиной, который располагается на ул. Лермонтова, 29. На данный момент готовность деревянного памятника архитектуры, который восстанавливается на средства инвестора, составляет 85%.

Дом Лабзиной – это объект культурного наследия регионального значения 1912-1913 года постройки. Он представляет собой двухэтажное деревянное здание в духе эклектики. Последней владелицей дома была купчиха Татьяна Васильевна Лабзина. К 1919 году дом национализировали. В советский период здание было отдано под медицинское учреждение, затем в нем находились различные организации.

«Благодаря городскому проекту «Сохраняя будущее: деревянная Вологда» мы привлекаем все больше представителей бизнеса для восстановления таких домов. Вологда уникальна деревянным зодчеством, поэтому особенно ценно, когда бизнес поддерживает наше стремление сохранить это наследие. Я очень рад, что собственники Дома Лабзиной проводят в нем реставрационные работы и очень ответственно относятся к своему делу. Таких объектов в нашем городе становится все больше, целый ряд уже завершен. Обновлённые дома получили новую жизнь, стали объектами показа для туристов. Наше деревянное зодчество сохраняем, культивируем и стараемся помогать собственникам, которые взяли на себя реставрацию деревянных памятников архитектуры. Как показывает практика, туристов тяжело удивить современными зданиями, а прикоснуться к истории и культуре деревянного зодчества и показать, какой Вологда была сотни лет назад – это интересно», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Дом Лабзиной был приватизирован в 2016 году, и почти шесть лет велись реставрационные работы. От первоначальной планировки на обоих этажах сохранились поперечные бревенчатые стены, делящие дом на шесть различных по площади частей. Реставраторы привели в порядок фасад, оставив часть оригинальной обшивки. Некоторые детали пришлось делать заново, в том числе окна. Дом не раз ремонтировался, и многие ценные элементы были утрачены, но архивные фотографии помогли специалистам воссоздать рамы и резные наличники. Кроме того, реставраторы установили резные элементы под крышей дома. Ремонт внутренних помещений также выходит на финальную стадию.

«Мы узнали, что это здание продается и решили приобрести его, чтобы придать ему первозданную красоту. Для этого было отсмотрено много фотографий и документов. Изначально хотели завершить работы к 2020 году, но в связи с пандемией пришлось продлить сроки. На данный момент выполнено 85% работ, и мы планируем до конца этого года сдать объект», – отметила Юлия Горбунова, заместитель генерального директора ООО "Синергия", являющегося собственником здания.

В декабре в Доме Лабзиной планируется открыть гостиницу с интерьером в стиле, близком к началу прошлого века, а также ресторан русской кухни. Работы в офисных помещениях уже завершены.

«Запрос был - сделать комфортабельную гостиницу, поэтому мы делали большие ванны, комфортные номера с использованием экологичных материалов, выдерживали определенную цветовую гамму. Например, в каждом номере - разные обои, мы использовали обои с такими же рисунками, какие могли бы быть и сто лет назад», – рассказала главный архитектор Марина Соколова.

С 2020 года в городе по инициативе мэра Вологды Сергея Воропанова работает проектный комитет «Сохраняя будущее: деревянная Вологда», который объединяет власти, общественников и представителей бизнеса в решении вопросов по сохранению и реновации памятников деревянного зодчества. На реставрацию деревянных домов уже удалось привлечь более 600 млн рублей инвестиций при бюджетных затратах 5,1 млн рублей. Всего в Вологде находится 112 объектов деревянного зодчества. На данный момент восстановлено 7 исторических деревянных зданий, более чем на 30 объектах проводятся различные работы по сохранению. Сейчас Вологда претендует на звание столицы деревянного зодчества России.

Работа по реновации объектов деревянного зодчества ведется в областной столице в рамках Всероссийского проекта «Пять шагов для городов». Третий шаг под названием «Вдохни жизнь» посвящен именно пространствам, в которые закладываются новые смыслы и которым дается вторая жизнь с помощью различных форматов работы.

