Андрей Луценко: «На развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры в 2024 году будет направлено 4,8 млрд рублей»

В рамках «нулевых» чтений проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов состоялось совместное заседание комитета по экономической политике и собственности и комитета по бюджету и налогам. Парламентарии рассмотрели реализацию Государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области».

«Объем финансирования Государственной программы в 2024 году увеличится на 1,4 млрд рублей по сравнению с текущим годом, и достигнет 4,8 млрд рублей. Существенно вырастет объем финансирования из областного бюджета – до 3,2 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию мероприятий, связанных с повышением энергетической эффективности, газификации региона и обеспечением населения качественной питьевой водой», - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

В рамках подпрограммы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» выделено около 1,3 млрд рублей на подготовку объектов теплоэнергетики к осенне-зимнему периоду в 2024 году. Средства будут направлены на модернизацию, капремонт, и строительство систем теплоснабжения, приобретение материалов и оборудования.

В период до 2026 года планируется строительство девяти блочно-модульных котельных в Междуреченском, Грязовецком, Вологодском, Верховажском, Вашкинском округах и Шекснинском районе. Также будет реконструирована водогрейная котельная в «Южная» для развития Зашекснинского района Череповца.

На строительство, реконструкцию и ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2024 году будет направлен 851 млн рублей. Часть этих средств выделено на реконструкцию магистрального водовода в Сокольском округе, а в деревне Нифантово Шекснинского района запланировано строительство сетей канализации. В том же Шекснинском районе в трехлетний период будут построены очистные сооружения канализации, их реконструкция ожидается и в Чагодощенском округе.

В 2024 году продолжится реализация федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Основные работы запланированы в Бабушкинском, Вологодском, Великоустюгском, Никольском и Нюксенском округах, а также в Вытегорском районе. Ожидается, что к концу 2024 года доля населения региона обеспеченного качественной питьевой водой составит 63,9%.

Бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в 2024 году составят 182 млн рублей. Распределительные газопроводы будут построены в Грязовецком, Верховажском и Вологодском округах и Череповецком районе. По плану уровень газификации населения природным газом достигнет 66%.