В Вологде 21 октября состоится общегородской субботник

С 21 октября в Вологде стартует акция по благоустройству городских территорий. К генеральной уборке города могут присоединиться организации, предприятия, учебные заведения, УК, ТОСы и все желающие вологжане. Сообщают в администрации города Вологды.

"Уборкой города к зимнему сезону, в первую очередь, занимаются коммунальные службы. Но ежегодно к осеннему и весеннему общегородским субботникам присоединяются и жители Вологды, за что им огромное спасибо. В рамках акции предстоит привести в порядок зеленые зоны города, водоохранные зоны рек Вологды, Золотухи и Шограш, неразграниченные территории, участки, прилегающие к многоквартирным домам, предприятиям и организациям", – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Леонид Степанов.

В ходе общегородского субботника при уборке на городских территориях вологжан обеспечат всем необходимым. Заявить о своем участии в субботнике можно по телефону Службы городского хозяйства: 72-15-30.

Для уборки на придомовых территориях инвентарем обеспечат управляющие организации.