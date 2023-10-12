В Вологде 21 октября состоится общегородской субботник

[ Общество ]

С 21 октября в Вологде стартует акция по благоустройству городских территорий. К генеральной уборке города могут присоединиться организации, предприятия, учебные заведения, УК, ТОСы и все желающие вологжане. Сообщают в администрации города Вологды.

"Уборкой города к зимнему сезону, в первую очередь, занимаются коммунальные службы. Но ежегодно к осеннему и весеннему общегородским субботникам присоединяются и жители Вологды, за что им огромное спасибо. В рамках акции предстоит привести в порядок зеленые зоны города, водоохранные зоны рек Вологды, Золотухи и Шограш, неразграниченные территории, участки, прилегающие к многоквартирным домам, предприятиям и организациям", – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Леонид Степанов.

В ходе общегородского субботника при уборке на городских территориях вологжан обеспечат всем необходимым. Заявить о своем участии в субботнике можно по телефону Службы городского хозяйства: 72-15-30.

Для уборки на придомовых территориях инвентарем обеспечат управляющие организации.

Теги: субботник
 

Последние новости

В ходе СВО погиб житель Вытегорского округа
Андрей Луценко: «На развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры в 2024 году будет направлено 4,8 млрд рублей»
В Вологде 21 октября состоится общегородской субботник
В Вологде открывается фотовыставка, посвященная женщинам с раком молочной железы
Череповчанин заплатит 15 млн рублей утилизационного сбора за машины, которые он ввозил в Россию через Беларусь
Музей «Семенково» приглашает отметить Покров день
Фехтовальщики из Череповца одержали победу на Всероссийском турнире
Вологодская область представит копию резиденции Деда Мороза на ВДНХ
Вологжане могут пройти курс по основам поисковой работы
В восьми музеях Вологодской области в 2024 году появится новая техника