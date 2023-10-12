В Вологде открывается фотовыставка, посвященная женщинам с раком молочной железы

14 октября в Вологде пройдет благотворительный фотопроект «Лишь глава жизни», организованный Вологодской областной онкологической больницей. Выставка посвящена вологжанкам, которым поставили диагноз рака молочной железы. Цель проекта – поддержать женщин, у которых обнаружено онкологическое заболевание и привлечь внимание к ранней диагностике и профилактике рака молочной железы.

На выставке будет представлено десять черно-белых снимков с пациентками больницы разных возрастов, прошедших курсы химио- и лучевой терапии и перенесенных операции.

Экспозиция будет представлена:

8:30 в отделении радиотерапии на Советском проспекте, 100б

10:00 в поликлинике онкодиспансера на Советском проспекте, 100

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