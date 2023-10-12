Череповчанин заплатит 15 млн рублей утилизационного сбора за машины, которые он ввозил в Россию через Беларусь

Санкт-Петербургская таможня Федеральной таможенной службы Северо-Западного Таможенного Управления взыскала с жителя Череповецкого района более 15 млн рублей утилизационного сбора. А также миллионное пени.

В своем иске таможня указала, что в течение 2022 года на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь череповчанин ввез 49 транспортных средств, в отношении которых произведена уплата утилизационного сбора по ставке, предусмотренной для транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, в размере 5 200 рублей.

Но частота и периодичность ввоза, количество ввезенных транспортных средств, а также их последующая продажа не подтверждает предназначение автомобилей для личных, семейных, домашних нужд ответчика. При исчислении утилизационного сбора в отношении ввозимых автомобилей должны были применяться коэффициенты с учетом года выпуска транспортного средства и объема двигателя. Ввиду неуплаты сбора с ответчика подлежит взысканию пени.

"Ответчик исковые требования не признал. Суду пояснил, что автомобили ввозились для личных нужд. Полагает, что действия таможни недобросовестны, поскольку при ввозе не определяли размер утилизационного сбора, а также не говорили о том, что утилизационный сбор будет составлять больший размер. Кроме того, автомобили не были зарегистрированы на его имя, продавались другим лицам. В результате судебного разбирательства оснований для взыскания пени за неуплату утилизационного сбора в отношении одного из автомобилей суд не нашел, а вот пени за остальные 48 автомашин и утилизационный сбор ответчику оплатить придется", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Череповецкий районный суд пришел к выводу, что заявленный иск подлежит частичному удовлетворению и взыскал с ответчика в пользу истца утилизационный сбор в размере 15 986 000 рублей за ввезенные на территорию РФ из Республики Беларусь транспортные средства, пени в сумме 1 499 967 рублей 21 копейки, а также государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 60 000 рублей.