Фехтовальщики из Череповца одержали победу на Всероссийском турнире

[ Спорт ]

Спортсмены Центра боевых искусств Череповца заняли первое место в командном турнире на соревнованиях "Памяти дзержинцев - Героев России И.А. Касьянова и Р.В. Игошина",

Череповецкая команда (Мария Логинова, Анастасия Исакова и Диана Фотькина) стала обладателем кубка и золотых медалей в командных соревнованиях, обойдя 16 коллективов.

В категории юношей Кирилл Григорьев, Георгий Ионин и Сергей Тоткало уступили в финале лидерам турнира и завоевали серебряные медали.

Днем ранее череповчане завоевали "серебро" и "бронзу" в личном турнире.

Всего на турнире присутствовали 29 команд из разных городов. Все они, несмотря на юный возраст, являются опытными и сильными фехтовальщиками, но спортсмены Александра и Кирилла Безгачевых выстояли конкуренцию и забрали заслуженные награды.
 

Теги: фехтование
фото: Фото https://vk.com/cbi35
 

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