Музей «Семенково» приглашает отметить Покров день

15 октября в 11:00 в музее под открытым небом «Семенково» начнется праздничная этнографическая программа «Покров – Батюшка».

Традиционно Покров день считался переходной датой, отмечающей начало осенне-зимнего периода. В северных деревнях Вологодской губернии к этому дню старались убрать хлеб, утеплить избы и поставить ткацкие станки. Организаторы праздника решили воссоздать атмосферу этой поры.

Гости мероприятия могут поучаствовать в сватовстве и выкупе невесты, пройти один из двух экскурсионных маршрутов, научиться новому у мастеров народных промыслов, попить чаю с блинчиками, а дети могут покататься на лошадке Малышке.