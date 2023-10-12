Вологодская область представит копию резиденции Деда Мороза на ВДНХ

[ Культура ]

С 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ будет проходить международная выставка-форум «Россия», в которой примут участие все регионы, в том числе и Вологодская область.

Стенд нашего региона будет представлен в виде кружевной резиденции Деда Мороза с резными окнами, об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале:

«Стенд Вологодской области будет готов к 18 октября, одним из первых на ВДНХ. Он будет выполнен в виде копии резиденции Деда Мороза. Но это не привычная нам Вотчина, а кружевная. А в резных окнах, напоминающих наш знаменитый палисад, можно будет познакомится с экономикой региона, ключевыми отраслями, культурой и многим другим. Юных гостей ждут игры и квесты, а призы вручит сам зимний волшебник».

На стенде пройдут встречи с известными вологодскими художниками, деятелями культуры и искусства, мастер-классы по традиционным народным промыслам. Вологодчина расскажет о своих главных достижениях, крупных проектах, туристическом потенциале, уникальных брендах и многом другом.

Помимо этого, в рамках выставки пройдет День региона, в ходе которого Вологда станет главной на ВДНХ. На мероприятии запланировано выступление творческих коллективов, полноформатная презентация региона и деловая программа.

Теги: Россия выставка вднх резиденция Деда Мороза
 

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