Вологжане могут пройти курс по основам поисковой работы

[ Культура ]

В этом месяце Вологодское объединение поисковиков запускает образовательный курс «Военная археология. Основы поисковой работы». Организационное собрание состоится 20 октября в 18:00 по адресу: ул. Марии Ульяновой, д. 18, каб. 200, второй этаж. Обучение бесплатное, занятия будут проходить раз в неделю.

Участники узнают об истории поискового движения, главных событиях Великой Отечественной войны и участии вологжан в сражениях. В курс также входят основы военной археологии, антропологии, туристической подготовки, архивной работы. Итогом обучения станет поисковая экспедиция в Ленинградскую область.

Обучение проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Помни войну».

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Теги: поисковики обучение грант
 

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