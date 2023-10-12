В восьми музеях Вологодской области в 2024 году появится новая техника

[ Культура ]

Восемь муниципальных музеев Вологодской области в 2024 году получат новое техническое оснащение в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели из федерального бюджета будет выделено 21,8 млн рублей.

Поддержку получат Вашкинский районный краеведческий музей, Вожегодский краеведческий музей, Вологодский краеведческий музей имени В.А. Гаврилина, Грязовецкий музей истории и народной культуры, Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина в Никольском округе, Кадуйский краеведческий музей имени А.Г. Юкова, Кичменгско-Городецкий краеведческий музей и Усть-Кубинский районный краеведческий музей.

Список необходимого оборудования составляли сами музеи. Среди него конструкции и приспособления для хранения фондовых коллекций, оргтехника, аудио- и видеогиды, мультимедийное и интерактивное оборудование, в том числе сенсорные книги, столы и киоски.

В 2023 году оборудование получили пять музеев. Из федерального бюджета было выделено 18 млн рублей.

Теги: нацпроект музеи бюджетные средства оборудование
 

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