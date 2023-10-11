Жительница Сокола скачала приложение на телефон и потеряла 200 тысяч рублей

Мошенник убедил жительницу Сокола скачать приложения на мобильный телефон и украл 200 тысяч рублей. Женщина обратилась в дежурную часть МО МВД России "Сокольский".

Там она пояснила, что ей на мессенджер позвонил сотрудник Центрального банка.Он сказал, что ей необходимо скачать на телефон приложение удаленного доступа. Сокольчанка загрузила программу на свой смартфон, затем сообщила коды активизации, а также паспортные данные и номер банковской карты. В итоге мошенник получил беспрепятственный доступ к ее личному кабинету в приложении банка и с легкостью перевел 200 тысяч рублей на свои счета.