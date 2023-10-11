В Кадникове из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

10 октября, дежурные караулы пожарных частей №70 и ПЧ №69 Противопожарной службы выезжали в Кадниковскую школу по сообщению о минировании учебного учреждения. Вызов оказался ложным, но все оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение.

"Хочется напомнить "шутникам", что по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий» наступает не только административная, но и уголовная ответственность", - сообщает филиал №3 КУ ПБ ВО "Противопожарная служба"

По данному факту назначена проверка.