В Белозерске УК незаконно выставила счет в 45 тысяч рублей жителям за текущий ремонт дома

Жители Белозерска обратились в прокуратуру после того, как получили дополнительный платеж за косметический ремонт дома.

"Прокуратура Белозерского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства в части управления общим имуществом многоквартирного дома. Установлено, что жителям одного из многоквартирных домов в г. Белозерске в июле текущего года управляющей организацией выставлены счета за неотложные работы, проведенные в подъездах дома, на общую сумму более 45 тыс. рублей. Однако, как установлено проверкой, характер проведенных работ в соответствии с требованиями закона не относится к неотложным, а проведенный косметический ремонт в подъездах должен выполняться управляющей компанией периодически и относится к текущим и обязательным работам. Кроме того, работы проведены без согласования с общим собранием собственников жилых помещений", - сообщили в прокуратуре Вологодской области.