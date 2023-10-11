Жительница Шексны два года получала квитанции на оплату мусора за умершего мужа

[ Общество ]

Жительница Шексны уже два года получала квитанции на оплату мусора за умершего мужа. Пишет районная газета "Звезда". 

"Муж умер два года назад. После похорон пришла традиционная квитанция от регионального оператора об оплате за мусор. Женщина предоставила документы о смерти супруга, но квитанции продолжали приходить. И так два года...", - пишет издание. 

Женщина уже обращалась в различные инстанции. Ей 80 лет, в долгах она сидеть не хочет, не платить не может. Но, кроме того, что ежемесячные платежи бьют по бюджету женщины, каждый месяц имя мужа в квитанции напоминает о нем. Это бередит душевную рану от потери любимого человека. 

В управляющей компании женщине посоветовали обратиться в районную администрацию к Елене Шориной, начальнику Управления охраны окружающей среды.

Та решила вопрос. Не только прекратились начисления на мужа, но и был сделан перерасчет. Сейчас приходят квитанции с нулевыми начислениями. 
 

Теги: мусор квитанции
 

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