Алина Удальцова установила три рекорда области в первый день Кубка России пауэрлифтингу.

Спортсменка из Шексны заняла второе место в троеборье, в весовой категории до 52 кг. По сумме трех дисциплин: приседание, жим лёжа и тяга, Алина взяла вес в 435 кг., выполнив норматив Мастера спорта России международного класса.

Также вологжанка обновила три рекорда Вологодской области в жиме. Теперь он составляет 112,5 кг., тяге - 162,5 кг. и по сумме троеборья.

Кубок России по пауэрлифтингу проходит в Туле, до 18 октября.

