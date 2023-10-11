Алина Удальцова установила три рекорда области в первый день Кубка России пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Алина Удальцова установила три рекорда области в первый день Кубка России пауэрлифтингу.

Спортсменка из Шексны заняла второе место в троеборье, в весовой категории до 52 кг. По сумме трех дисциплин: приседание, жим лёжа и тяга, Алина взяла вес в 435 кг., выполнив норматив Мастера спорта России международного класса.

Также вологжанка обновила три рекорда Вологодской области в жиме. Теперь он составляет 112,5 кг., тяге - 162,5 кг. и по сумме троеборья.

Кубок России по пауэрлифтингу проходит в Туле, до 18 октября.
 

Теги: пауэрлифтинг
Фото: Фото: https://vk.com/powerlifting_sheksna
 

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