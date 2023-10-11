Вологжан приглашают на встречу «Кавказ в геологии и литературе»

18 октября в 17:30 в зале №12 Вологодской областной научной библиотеке на ул. Марии Ульяновой, 1 пройдет встреча «Кавказ в геологии и литературе» в рамках просветительского проекта «Литературная минералогия».

Геолог, председатель комиссии Вологодского отделения Русского географического общества, преподаватель ВоГУ Валерий Чернышов расскажет о геологическом разнообразии и использовании минеральных ресурсов Кавказа и Кавказских гор. А сотрудник библиотеки Наталья Швецова сделает обзор художественной литературы, посвященной этому краю и его жителям.

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