В Череповце нашли труп неизвестного в одном из коллекторов

Поисково-спасательному отряду «Ты не один» требуется помощь в установлении личности мужчины, труп которого был найден в одном из коллекторов Череповца.

Труп мужчины был обнаружен в старом затопленном коллекторе на Кирилловском шоссе 27 сентября.

Погибшему было около 50-60 лет, он среднего роста. Предположительно была сделана трепанация черепа не в нашем регионе. На мужчине была кожаная чёрная куртка, чёрные брюки, тёмно-синий джемпер. Имелись две пары обуви: чёрные кроссовки, чёрные рабочие ботинки по типу спецобуви для работников РЖД.