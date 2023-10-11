В Череповце нашли труп неизвестного в одном из коллекторов

[ Происшествия ]

Поисково-спасательному отряду «Ты не один» требуется помощь в установлении личности мужчины, труп которого был найден в одном из коллекторов Череповца.

Труп мужчины был обнаружен в старом затопленном коллекторе на Кирилловском шоссе 27 сентября.

ты не один

Погибшему было около 50-60 лет, он среднего роста. Предположительно была сделана трепанация черепа не в нашем регионе. На мужчине была кожаная чёрная куртка, чёрные брюки, тёмно-синий джемпер. Имелись две пары обуви: чёрные кроссовки, чёрные рабочие ботинки по типу спецобуви для работников РЖД.

Теги: трупы коллекторы
 

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