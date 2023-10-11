Волонтёр фонда «Крохино» отреставрировал старинный киот

Алексей Молчанов – реставратор Музея архитектуры им. Щусева в Москве и волонтер фонда «Крохино» - безвозмездно отреставрировал старинный резной киот. Его в прошлом году подарила Татьяна Павловна Петрова из деревни Глушково будущему музею Незатопленных историй.

Киот – это деревянный «ящик» для иконы со стеклянной дверцей. Скорее всего, он был создан в конце XIX – начале XX века. Многие годы он хранился на чердаке Татьяны Павловны. Икона, хранившаяся в киоте, к сожалению, не сохранилась: много лет назад ее выкрали с чердака. Предполагается, что киот с иконой предназначался для Крохинской церкви Рождества Христова.

Особенностями старинного киота является богатая позолоченная резьба в форме виноградных гроздьев и сохранившееся стекло, что бывает в исключительно редких случаях.

На восстановление артефакта ушло четыре месяца. Он был отреставрировал в соответствии с принципами классической музейной реставрации, а соблюдение технологии требовало, чтобы изделие «вылежалось» на определенных этапах работы.