Череповчане завоевали две медали на Всероссийскому турнире по фехтованию

[ Спорт ]

Череповчане завоевали две медали на Всероссийскому турнире по фехтованию "Памяти дзержинцев - Героев России И.А. Касьянова и Р.В. Игошина".

В соревнованиях, которые прошли 10 октября в Дзержинске, приняли около 150 человек. Это юноши и девушки 2009 гр. и младше, из Вологодской, Московской, Нижегородской, Самарской, Омской, Пензенской, Ивановкой областей, города Москвы и Республики Беларусь.

Наш регион представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца. Воспитанники тренеров Александра и Кирилла Безгачевых.

Георгий Ионин стал серебряным призером, имея разряд ниже, чем у оппонентов. Анастасия Исакова в упорной борьбе, пройдя лидеров турнира, забрала бронзовую медаль.

Теги: фехтование
фото: Фото https://vk.com/cbi35
 

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