Жители Череповецкого района спасли краснокнижную птицу от верной гибели

Операция по спасению краснокнижной птицы развернулась в Череповце. Неделю назад у лодочной станции в поселке Суда был замечен ослабленный лебедь. Птица передвигалась вдоль берега и не взлетала. Обеспокоенные местные жители смогли поймать лебедя. Птицу приютила Ольга Новоселова. В своём подсобном хозяйстве женщина создала идеальную передержку: тёплое помещение, постоянное внимание и 3-х разовое питание. У лебедя даже кличка появилась - Граф Шереметев.

"Через орнитолога Сергея Шадрунова Ольга связалась с нами. Череповецкий охотовед Алексей Шиков забрал птицу для ветеринарного осмотра и дальнейшего пристройства. Ветеринары Городской ветслужбы провели рентген, который показал перелом предплечья. К сожалению, после такой травмы лебедь никогда не сможет летать и жить в дикой природе", - сообщили в облохотдепартаменте Вологодской области.

Лебедя определили жить на экоферму «Деревенька». Там, кстати, определили, что лебедь самочка. Теперь это Графиня Шереметева.

