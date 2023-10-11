В Вологодской области увеличат штрафы для любителей безбилетного проезда в общественном транспорте

Депутаты Комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека поддержали законопроект, который увеличивает штрафы для тех, кто постоянно ездит на автобусах без билетов. Только в Вологде за прошлый год зафиксировано почти 4,5 тысячи случаев безбилетного проезда.

Количество безбилетных пассажиров только увеличивается. За первый квартал этого года в городе уже свыше трёх тысяч таких случаев.

«Как показывает практика, довольно много граждан позволяют себе не оплачивать проезд в общественном транспорте. Для тех, кто делает это неоднократно, предлагается установить повышенную ответственность. Если первичный штраф — 500 рублей, то за повторное правонарушение — одна тысяча рублей. Мера вынужденная, так как необходимо навести порядок в этой сфере, а повышенная ответственность заставит граждан задуматься и впредь не нарушать правила проезда», — отметила председатель комитета, член фракции «Единая Россия» Лариса Кожевина.

Окончательное решение по этому законопроекту депутаты примут на сессии Законодательного Собрания, которая пройдёт 18 октября.