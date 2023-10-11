Вологжан приглашают поучаствовать во всероссийской акции по сбору макулатуры

С 10 октября по 15 ноября по всей России будет проходить четвертый сезон «Бумбатл» — это всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку нацпроекта «Экология». Экологический проект организован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Целями мероприятия является сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы ее переработки и формирование экологической культуры.

Принять участие может каждый житель региона, в том числе школьники, студенты и воспитанники детских садов. Кроме того, сдать макулатуру могут и представители крупных компаний, бизнеса и общественных организаций. Коллективные заявки принимаются до 2 ноября.

В рамках проекта также будет запущена серия экологических мероприятий.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, затем выбрать на карте ближайший пункт приема и отнести бумагу туда. По итогам акции будут определены лидеры по объемам сданного вторсырья среди разных категорий, а также самые результативные регионы.