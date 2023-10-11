В Вологде пройдет встреча с петербургскими поэтами

14 октября в 20:00 поэты Николай Сальников и Павел Крузенштерн выступят в библиотеке №21 на Гагарина, 35. Вологда вошла в их поэтический тур «Сибирь – Петербург» вместе с Иркутском, Красноярском, Новосибирском, Омском и другими городами.

Николай Сальников – поэт, писатель-исследователь, историк и гид по Санкт-Петербургу. Павел Крузенштерн – поэт-авангардист, звезда современной петербургской поэзии, перформер и режиссер. Вместе они подготовили программу, в которую вошли гадания по стихам, разговоры о литературе, классические и современные тексты, волшебные сказания и исторические наблюдения.

16+