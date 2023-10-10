В Вологодской области отметили 30-летие избирательной системы

В правительстве Вологодской области прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею избирательной системы Российской Федерации. В нем приняли участие губернатор области Олег Кувшинников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко, а также председатель областного избиркома Денис Зайцев. Первые лица региона наградили лучших специалистов избирательных комиссий, а также отметили тех, кто стоял у истоков создания нормативной базы избирательной системы региона.

«В последние годы избирательная система страны претерпела множество изменений, видоизменился формат работы. Например, появилась возможность дистанционного голосования, на участки закуплено современное оборудование, оптимизирующее подсчет голосов. При проведении выборов сотрудники продолжают обеспечивать избирательные права граждан. Вы создаете спокойную, уютную и безопасную обстановку на своих участках. Выражаю огромную благодарность за вашу работу», - сказал губернатор Олег Кувшинников.

24 сентября 1993 года указом Бориса Ельцина была создана Центральная избирательная комиссия РФ. Указ послужил основанием создания региональных и нижестоящих избирательных комиссий. Первая избирательная комиссия на Вологодчине была создана 11 мая 1994 года. В нее вошли 15 специалистов.

Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко отметил, что Законодательное собрание принимало и продолжает принимать непосредственное участие в создании законодательной базы, которая регламентирует подготовку и проведение выборов различных уровней.

«За прошедшие годы сформирована нормативная база как на федеральном, так и на региональном уровне. И мы, региональные законодатели, активно вовлечены в процесс совершенствования действующего законодательства, - сказал Андрей Луценко. - Впереди 2024 год, нас ожидают новые избирательные кампании. Уверен, задачи, которые будут стоять в предстоящем году, будут вами успешно решаться».

Сегодня в регионе работает система избирательных комиссий как независимых органов, которые занимаются проведением выборов федерального, регионального и муниципального уровней, а также решают широкий спектр задач, сопутствующих избирательному процессу.

«Благодаря вашей конструктивной позиции, вы всегда находите правильные слова. Со всеми избирателями у вас получается найти общий язык. Поэтому результаты выборов у нашего населения не вызывают никаких сомнений», - отметил Денис Зайцев, председатель Избирательной комиссии Вологодской области.

Награды ЦИК России, правительства области, Законодательного собрания и областного избиркома получили более 130 членов избирательных комиссий различного уровня.