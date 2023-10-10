Сегодня последний день регистрации на «Таврида. Онлайн»

Завершается подача заявок на онлайн-участие в образовательных трансляциях «Тавриды» 2023. Принять участие в онлайн-программе приглашаются граждане РФ от 18 до 35 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте tavrida.art и заполнить анкету до 10 октября включительно.

Участников ждут лекции и мастер-классы от экспертов и лидеров творческих индустрий по таким направлениям, как дизайн, хореография, менеджмент, литература, театральное и сценическое искусство и многое другое.

«Новый формат проекта запущен для ребят, которые очень хотели побывать на «Тавриде», но по каким-то причинам не смогли попасть на образовательные заезды в этом сезоне. Для таких молодых людей появилась возможность окунуться в атмосферу арт-кластера и прокачать свои навыки онлайн», – рассказал начальник Управления по молодежной политике Правительства области Виталий Кобыльников.

«Таврида.АРТ» – это платформа возможностей для молодых деятелей творческих индустрий, культуры и искусства. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта образование.